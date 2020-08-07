Федор Лукьянов об эсэмэсках из Америки: "Для США Россия – мелкая гадость"

Госсекретарь США объявил награду в $10 млн за данные о тех, кто вмешивается в президентские выборы. По его словам, такие выплаты подразумевает программа Госдепа «Награда за справедливость». Россияне уже начали получать смс с таким предложением, в конце сообщения – ссылка на верифицированный аккаунт программы в Twitter. Издание It’s My City уверяет: посольство США в России подтвердило, что имеет отношение к рассылке.

Почему Америка позволяет себе забыть все нормы международных взаимоотношений, «Собеседник» попросил проанализировать политолога Федора Лукьянова.

– Было в истории нечто подобное?

– Честно говоря, я с таким не встречался. Но могу себе представить реакцию Штатов, если произойдет зеркальная ситуация, и аналогичный призыв к американцам разместит, скажем, МИД Китая или России.

Но, поскольку в Америке считается аксиомой, что США являются исключительным государством, которое, во-первых, имеет право делать все, что считает нужным; а, во-вторых, то, что хорошо для США, априори хорошо всем остальным (даже если они этого не понимают), – вот исходя из этих соображений они и действуют.

При этом в США не обращают внимание на такую мелочь, как то, что с точки зрения обычной этики это вызывающе, дерзко и нагло. Точнее, они не принимают во внимание такого рода возможные реакции, поскольку исходят лишь из собственной необходимости.

– Но так далеко они никогда не заходили. С чем это связано?

– Что значит «далеко» или «не далеко»? Это элемент общей мировой картины. Мир тронулся, если можно так сказать: происходят вещи, которые раньше были немыслимы или невозможны в принципе. И уж совершенно точно, что их никогда не делали публично. Сегодня подобное поведение стало практически нормой. Классическая дипломатия, классическая этика международного поведения попросту исчезла. А США, как наиболее сильный игрок, лидируют в этом процессе. Более того, они во многом его и определяют. Все остальные страны подтягиваются, как могут. В общем, все пошло вразнос.

– Как вы считаете, Россия должна на это ответить каким-то образом? Вот представитель нашего МИД Мария Захарова написала ответ в соцсетях...

– А как тут можно ответить? Ну, можно, конечно, играть в передразнивание… Толку-то.

Или направить, скажем, официальную ноту. Но в том-то и дело, что ноты и подобные им вещи – это элементы другой политической и дипломатической культуры. Так что ноту-то отправить можно, но толку никакого: реакции не будет. Ну и зачем тогда?

Думаю, надо просто исходить из того, что теперь уже нет прежних морально-этических ограничителей, пусть даже формальных, политесных...

Поэтому отвечать на такого рода выпады не имеет никакого смысла.

У нас есть два варианта. Либо идти путем очень нами любимого троллинга – передразнивание, пародирование и т.д. Но это в основном для себя, то есть для внутреннего потребления. Как многие вещи, которые делают МИД и Мария Захарова – они могут восприниматься по-разному, иногда очень остроумно здесь, в России. Но это никак не влияет на США или на кого-то еще.

Равно, как и Америка – действуя экстерриториально (то есть, не учитывая никаких чужих правил и суверенитетов), на самом деле все эти ее поступки обернуты внутрь США.

Ведь что это за действие, которое мы обсуждаем? Оно что, связано с российско-американскими отношениями? Нет. Оно прежде всего связано с той ожесточеннейшей борьбой, которая идет в США за победу на выборах. А мы здесь в очередной раз выступаем в качестве всего лишь инструмента этой борьбы

– Еще недавно казалось, что США переключились на Китай, и Россия для них ушла немного в тень…

– Ну нет, про нас не забывали. Другой вопрос, что сейчас в США происходит некая сепарация восприятия: Китай – это враг и противник, и это серьезно; а Россия – такая мелкая гадость, но вредная.

Но опять же, даже Китай сейчас в значительной степени – это внутренний для Америки вопрос. По крайней мере, на ближайшее время Китай превращается там в способ выяснения именно внутренних отношений (Россия-то уже давно превратилась). Потому что Трамп, у которого дела идут не очень хорошо, явно решил сделать Китай стержнем своей компании. Судя по всему, это его стратегическая линия.