Бастующий рабочий минского автозавода: Нас грозят лишить работы и жилья. Видео

К митингу возле здания белорусской государственной телерадиокомпании присоединились бастующие работники заводов. На площади собрались сотрудники МТЗ, МАЗ и БЭСП.

Один из работников МАЗ рассказал Sobesednik.ru, что заставило его «бросить станок и уйти».

– У нас многие против Лукашенко, – говорит мужчина, – но открыто выражать свое мнение люди боятся. Руководство грозит их уволить и лишить общежития. Постоянное давление во всех цехах – беспредел, я считаю.

Я никакой не чешский разведчик, не польский диверсант, – добавляет он. – Я обычный трудяга с двумя детьми, но не могу больше терпеть этот беспредел. Поэтому бросил станок и пришел на митинг.