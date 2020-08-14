Иван Ургант, Ангела Меркель и митрополит Павел осудили насилие в Беларуси

К числу людей, выступивших против государственного насилия, развернувшегося на улицах Беларуси, в следственных изоляторах и отделениях милиции, присоединились российский телеведущий Иван Ургант, канцлер Германии Ангела Меркель и глава православной церкви Республики митрополит Павел.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экзархата, митрополит Павел призывает Александра Лукашенко остановить агрессию. Отметим, что накануне к протестующим на улицах городов Беларуси начали присоединяться некоторые священнослужители.

Иван Ургант разместил в своем Instagram бело-красно-белый флаг, использующийся протестующими и лаконично отметил: «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь».

С жесткой критикой задержаний мирных демонстрантов и последующих пыток выступила Ангела Меркель: «Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию... Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших», — приводит РИА Новости слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

От имени главы ФРГ он призвал «без условий и немедленно» освободить всех задержанных, а также обеспечить базовые права людей на свободу собраний, информацию и свободу слова. «Тот факт, что фундаментальные права в Белоруссии попираются ногами, совершенно неприемлем», — заявил Зайберт.

По его словам, на сегодняшнем экстренном заседании глав МИД стран Совета Европы речь должна идти о введении санкций против людей во власти, ответственных за случившееся и нарушение прав людей.

Ранее к тому же призвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Литвы Гитанас Науседа, заявивший, что страна не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.