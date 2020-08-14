Беларусь передала России 32 из 33 задержанных боевиков "ЧВК Вагнер"

Генпрокуратура России сообщает, что 32 из 33 задержанных под Минском боевика частной военной компании «Вагнер», связываемой с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, были успешно возвращены на Родину.

Как говорится в релизе, вернуть их в Россию попросил ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Последнего, тридцать третьего наемника вернуть не удалось, так как у него было второе гражданство Республики Беларусь.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что ситуацией, «сложившейся вокруг задержания этих граждан», будут в дальнейшем заниматься «компетентные органы» России.

Напомним, что после их задержания белорусские власти утверждали, будто они должны были устроить в стане массовые беспорядки после выборов. Также говорилось, что в Беларуси присутствуют ещё не менее 170 наемников, которых задержать не удалось, а под Невелем и под Псковом размещены базы наемников, которых собираются переправлять в Беларусь. Однако после выборов и в ходе всех протестов эти обвинения более не упоминались в официальных заявлениях руководства страны, а ответственными в организации протестов Александр Лукашенко сегодня объявил Алексея Навального, «Открытую Россию», Польшу, Голландию и Украину.