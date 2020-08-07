Европейская ассоциация политтехнологов призвала освободить Виталия Шклярова

Представители Европейской ассоциации политических консультантов написали открытое письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко. В нем авторы призвали освободить своего коллегу, белорусского политтехнолога Виталия Шклярова.

Напомним, Шкляров был задержан 29 июля. По данным СМИ, его подозревают в работе на одного из недопущенных кандидатов в президенты Сергея Тихановского, который сейчас находится под арестом. Официальных обвинений Шклярову не предъявляли, однако его также до сих пор не отпускают.

«В официальных СМИ Беларуси распространяется информация, что он работал с одним из оппозиционных кандидатов на выборах и мобилизовывал население через интернет для протестного голосования в пользу оппозиционного кандидата. Вызывает глубокое сожаление, что на территории союзного государства Республики Беларусь этот вид деятельности (...) является преступлением», — приводит «Эхо Москвы» слова президента ЕАПК Игоря Минтусова, который также отмечает, что даже факт этой деятельности, судя по отсутствию обвинений, не установлен.

Ранее Шкляров работал в США в предвыборном штабе Барака Обамы, а также с Ангелой Меркель. Также он широко известен в России по участию в кампаниях Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова.