Шкляров арестован в Белоруссии на два месяца, обвинения пока не предъявлены

Политтехнолог Виталий Шкляров, который был задержан в Белоруссии 29 июля, оставлен под стражей на два месяца.

Об этом заявил его адвокат Антон Гашинский, пишет «Новая газета». При этом никаких обвинений пока не предъявлено, Шкляров остается в статусе подозреваемого.

По версии белорусских властей, Виталий Шкляров консультировал администраторов связанных с видеоблогером Сергеем Тихановским групп в соцсетях. Самого Тихановского задержали в мае во время сбора подписей в поддержку своей жены Светланы, зарегистрированной кандидатом на пост президента Белоруссии. В отношении блогера возбудили ряд уголовных дел, в частности, о подготовке массовых беспорядков.

Виталий Шкляров проживает в США, в начале июля он приехал в родной Гомель, где живет его мать. «Интерфакс» отмечает, что он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».