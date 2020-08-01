"Бред сивого хитропричесанного мерина": Статкевич об обвинениях властей Беларуси

Белорусский оппозиционер Николай Статкевич опроверг связь с Сергеем Тихановским и задержанными российскими боевиками ЧВК «Вагнер», в которой его обвиняют власти Беларуси.

«Раньше они считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что силою мысли проникаю в создание и организовываю заговор с Тихановским и "вагнеровцами", — передает в своем Facebook слова арестованного мужа Марина Адамович. — А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина».

Напомним, что, по версии белорусского следствия, Тихановский, Статкевич и российские граждане намеревались организовать в стране массовые беспорядки. При этом Тихановский, как и Статкевич, уже несколько недель находятся в следственных изоляторах. 33 гражданина РФ были задержаны лишь три дня назад (прилетели в Беларусь они за пять дней до этого). Параллельно на два месяца был арестован известный в России политтехнолог Виталий Шкляров, который обвиняется в курировании ряда оппозиционных аккаунтов в соцсетях.

9 августа в Беларуси пройдут выборы президента. Главными претендентами на этот пост остаются действующи глава государства Александр Лукашенко и жена арестованного оппозиционера Светлана Тихановская, объединившаяся со штабами недопущенных до выборов Виктора Бабарико (арестован) и Валерия Цепкало (уехал из Беларуси с детьми из-за угрозы уголовного преследования и угроз лишения родительских прав). Отметим, что уже несколько дней Тихановская собирает в разных городах страны огромные митинги.