Цепкало с детьми уехал в Москву из-за угроз ареста и лишения родительских прав

Один из недопущенных оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси Валерий Цепкало покинул страну вместе со своими детьми из-за силового давления. Об этом изданию TUT.BY рассказала его жена Вероника. Она также отметила, что её саму планировалось лишить родительских прав, поэтому он забрал и детей.

«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав», — объясняет она.

При этом сама Вероника Цепкало намерена остаться в Беларуси, чтобы поддержать своих «боевых подруг» Марию Колесникову из штаба арестованного Витора Бабарико и Светлану Тихановскую, которую ЦИК допустил на выборы президента, хотя зарегистрировалась она вместо своего супруга Сергея, также арестованного после массовых протестов против действующей власти.

В случае победы Тихановская пообещала организовать повторные, но честные выборы в течение полугода, где будут представлены и другие кандидаты.