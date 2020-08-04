Димона в дипломаты, насилие в сенат, утечки в Сеть. Главное к утру 4 августа

Согласно опубликованному указу президента, Дмитрий Медведев и его жена теперь могут получить дипломатические паспорта. Такая возможность была предоставлена экс-премьеру как зампреду Совета безопасности, эта должность была создана специально для него в начале года.

Сенатор Андрей Клишас пообещал, что тему закона о домашнем насилии вновь поднимут этой осенью. «Я думаю, осенью мы к ней вернёмся и обязательно найдём правильный баланс интересов в этой непростой истории», — пояснил он «Парламентской газете». Отметим, что в ходе весенней сессии законопроект фактически не рассматривался в парламенте.

25 из 72 или почти треть всех утечек персональных данных, связанных с коронавирусом, приходится на Россию, рассказали «Известиям» в компании InfoWatch. Причем, если в других странах утечки чаще всего связаны с хакерскими атаками, то в России их, как правило, просто сливают в Сеть по небрежности или продают сотрудники медучреждений, правоохранительных органов или иных аффилированных организаций.

Этот список, впрочем, сегодня придется пополнить новой утечкой: в даркнете на продажу выставлены персональные данные россиян, проголосовавших онлайн по поправкам к Конституции. Речь идет про данные, которые ранее члены избиркомов передали «Медузе», и хотя они по сути содержат только серию и номер паспорта, учитывая объем и свежесть данных, злоумышленники готовы заплатить $1 за строку оптом или $1,5 в розницу. «На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории», — пишет «КоммерсантЪ». Создатели системы ранее заверили, что эти данные не представляют ценности, а фактически открытый доступ к ним не является ошибкой системы. Распространение этих данных среди членов избиркомов было необходимо для проверки, голосовал человек или нет и исключен ли он из журнала в УИК.

В Коми кандидат на пост губернатора от КПРФ Олег Михайлов не смог пройти муниципальный фильтр и не был допущен до выборов. Преодолеть же это препятствие кроме представителя партии власти врио главы республики Владимира Уйбы (идет как самовыдвиженец, но поддержан «Единой Россией») сумели представители Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), ЛДПР, а также зарегистрированной в феврале этого года «Зеленой альтернативы».

В Иркутской же области «Открытые медиа» обнаружили на избирательном счете действующего врио губернатора Игоря Кобзева 79,3 млн рублей, 50 млн из которых внесли московские «Фонд поддержки народных проектов и гражданских инициатив» и «Фонд поддержки будущих поколений», которые ранее уже называли аффилированными с «Единой Россией», хотя доподлинно источник средств в них установить затруднительно, обращает внимание издание.

В штабе «Объединенных демократов», продвигающих независимых депутатов в муниципалитеты Казани, в это время найти удалось силовиков, которые пришли туда с очередным обыском. Они искали информацию в рамках расследования дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.