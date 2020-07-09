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"Медуза" получила доступ к паспортным данным всех проголосовавших электронно

Общество
13:38, 09 июля 2020

"Медуза" получила доступ к паспортным данным всех проголосовавших электронно

В электронном голосовании по поправкам к Конституции смогли принять участие тысячи людей с недействительными паспортами. Об этом сообщает «Медуза», которой удалось получить доступ к паспортным данным почти 1,2 миллиона россиян, зарегистрировавшихся в дистанционном голосовании в Москве и Нижнем Новгороде. Они лежали почти в открытом доступе.

Прямая ссылка на эту базу с никак не зашифрованными данными содержалась в инструкции для членов территориальной избирательной комиссии, которую изданию передал источник. Кроме того, оказалось, что, имея паспортные данные гражданина, можно проверить, проголосовал он или нет. «Песков проголосовал удаленно. Система подтверждает», — сообщал об этом ранее в своем Telegram-канале Алексей Венедиктов, курировавший работу штаба по дистанционному голосованию.

По данным «Медузы» от 2 060 до 4 233 людей, зарегистрировавшихся в системе по недействительным паспортам, также приняли участие в общенародном волеизъявлении. Руководитель управления по совершенствованию и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в ответ на это заявил, что реестр недействительных паспортов, в котором их проверяла «Медуза», не является «истиной в последней инстанции». В своем блоге на сайте «Эха Москвы» Костырко также обратил внимание, что данные, полученные «Медузой», обезличены, так как кроме паспортных данных там ничего нет.

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Общество

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