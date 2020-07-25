В Казани задержали членов "Объединенных демократов" и "Трансперенси Интернешнл"

В Казани во время лекции «Общественный контроль государственных закупок» главы екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерины Петровой в штаб «Объединенных демократов» пришли силовики. Все участники акции, включая саму Петрову, а также присутствовавшего там шестилетнего ребенка, задержаны, их намерены проверить «на причастность к терроризму».

Об этом сообщают в своем Twitter «Объединенные демократы», а также аккаунт «Transperency Internation» в России.

Задержанных увозят в отделение полиции №16 на Япеева, 10 в Казани.

Координатор движения «Время» в Петербурге Мария Новикова также пишет, что вместе со всем «в грубой форме» был задержан её коллега Николай Артеменко, представляющий федеральное руководство движения. Она уточняет, что, по версии силовиков, владелец помещения, где проходила лекция, связан с терроризмом.