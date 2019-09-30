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Инициативы глав думских фракций оказались менее успешны, чем идеи Володина

Политика
16:07, 30 сентября 2019

Представители «Трансперенси Интернешнл — Россия» провели исследование, в котором на основании открытых данных с октября 2017 года по декабрь 2018 года проанализировали деятельность депутатов Государственной думы на предмет лоббизма. 

Также организация составила рейтинг влияния депутатов. Первое место в нем занял Андрей Макаров, 86,67% законодательных инициатив которого были одобрены Госдумой. По данным исследования, его интересы в основном лежат в областях геологии и разведки недр, транспорта и связи и топливной промышленности. 

На втором месте рейтинга оказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Исследование говорит о связях его законопроектов с интересами Росгвардии, ФСБ, РПЦ, а также алкогольной промышленности, табачной отрасли и с обслуживания в сфере образования и науки.

Третье место отошло долларовому миллиардеру Леониду Симановскому, который за четыре созыва своего депутатства внес всего шесть законодательных инициатив, пять из которых были одобрены. Он также находится на 85-й строчке рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России – 2018» и является зампредседателя бюджетной комиссии ГД. Как утверждается в исследовании, он аффилирован с компанией «Новатэк», а его законодательные инициативы так или иначе положительно сказываются на ней.

По данным исследования, главы думских фракций не имеют большого влияния на законодательный процесс: глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов занимает лишь 22-ю строчку рейтинга эффективности, глава КПРФ Геннадий Зюганов находится на 80-м месте, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – на 61-м, а глава «Справедливой России» Сергей Миронов – лишь на 102-й строчке.

Теги: Госдума, Володин

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