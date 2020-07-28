Карен Шахназаров согласился принять госнаграду за поправки в Конституцию

О том, что в Кремле начали составлять списки тех, кто работал над поправками в Конституцию и призывал идти голосовать, для представления к государственным наградам (орденам, медалям, почетным грамотам), генеральный директор «Мосфильма» узнал от корреспондента Sobesednik.ru.

– Впервые от вас об этом слышу, – признался нам Карен Георгиевич. – Да, я входил в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Одна моя поправка даже прошла. Правда, чуть не в таком виде, как предлагал.

Я формулировал эту поправку так: «Российская Федерация как продолжение Российской империи и Советского Союза...» Вот в таком виде ее не утвердили, – говорит Шахназаров. – Понимаю, может, тут возникли какие-то дипломатические вопросы. Но все-таки поправка эта есть в следующей формулировке: «Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопродолжателем Советского Союза в отношении членства в международных организациях, а также их органах».

– Если меня наградят, то, конечно, приму. Не откажусь, – продолжает Шахназаров. – Но в целом, я же это делал бесплатно и абсолютно не за награду. Само по себе достаточно почётно, что твоя поправка в какой-то мере вошла в Основной закон страны.

Отметим, что предстоящее награждение обсуждается пока на уровне слухов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил их, но и не опроверг.

«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами», – высказался он.

По словам Пескова, «многие не жалели ни сил, ни своего времени», и это может стать основанием для представления к госнаградам. Дмитрий Песков назвал эту ситуацию «нормальной практикой». Журналистам он напомнил, что «регулярно многие получают государственные награды, в том числе из рук президента России».

По сообщениям СМИ, свои списки для награждения или поощрения в администрацию президента уже направили представители «Единой России» и общероссийского Народного фронта. Например, от ОНФ возможными получателями госнаград называют доктора Леонида Рошаля, главу центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольгу Амельченкову, двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву, депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову (ту самую, которая выступила с инициативой обнуления президентского срока Путина). Режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карена Шахназарова так же входит в этот список.

Возможно, Кремль наградит и тех, кто призывал голосовать за поправки с экранов телевизоров: Олега Газманова, Сергея Безрукова, Дениса Мацуева, Владимира Машкова и др.