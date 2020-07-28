Аника Керимова // Фото: личный архив

Глызин сделал депиляцию, Шура спрятал жир, а Сенчукова показала грудь – фото
Фото: Global Look Press

"Я шагаю по Москве": очень сложный тест на знание истории столицы

Беспощадный цирк и сбои в тоталитарной матрице: Седьмой фильм чилийца Ходоровски
Фото: Валерий Плотников

Валерий Плотников: Я знал, что проведу этот день с Высоцким от начала и до конца
В центре внимания
Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский: Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно
Алексей Навальный: Путин уже больше, чем государь император. Он сакральный символ
Карен Шахназаров согласился принять госнаграду за поправки в Конституцию

Новости дня

28 июля, вторник

[17:21]Выпавшие волосы попробуют восстановить с помощью микроРНК
[16:55]Найден новый эффективный способ борьбы с хронической болью
[16:10]Адвокат Ивана Сафронова о сделке со следствием: "Даже не стал это обсуждать"
[15:51]Арестованный на 10 суток за организацию акции 25 июля Удальцов объявил голодовку
[15:34]Предположительно, один человек пострадал при столкновении поездов в Петербурге
[15:22]Экс-премьеру Малайзии дали 12 лет и почти $50 млн штрафа за хищение госсредств
[14:59]Ущерб Химкинскому водохранилищу от слива нефтепродуктов оценен в 46,3 млн
[14:26]МТС запускает сеть 5G для использования крупными предприятиями
[14:08]Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за майский пикет в поддержку Азара
[13:56]Задержанного в России азербайджанского террориста переправили в Баку
[13:49]Суд назначил ФБК очередной штраф в 300 тысяч за нарушение закона об иноагентах
[13:05]ЕС не планирует открывать границы для России. "Белый список" может быть сокращен
[12:54]Песков допустил награждение артистов, помогавших готовить поправки в Конституцию
[12:36]В Госдуме рассказали о возможности вернуть прокуратуре право возбуждать дела
[12:25]Сбербанк и Mail.ru Group интегрируют в свое приложение аренду самокатов от Urent
[12:10]Найденный в Бурятии самолет оказался не пропавшим Ан-2, а другим рухнувшим бортом
[11:26]"Царьград" заявил о планах подать в суд на YouTube за блокировку без уведомления
[10:54]Дегтярев призвал "постепенно" прекращать протесты и предупредил о проблемах
[10:44]Конфискованные деньги будут перечислять в пенсионный фонд
[10:17]Полиция Сочи завела дело после вечеринки с участием актеров в форме полицейских
[09:43]МВД проверяет информацию о принуждении оренбурженки к признанию в краже
[08:28]Интервью Дегтярева Шнурову, платная трасса за 507,3 млрд: главное к утру 28 июля

27 июля, понедельник

[21:50]Прекращено административное дело против фигуранта "московского дела" Раджабова
[20:53]Ивана Сафронова перевели в отдельную камеру из-за подозрения на ковид
[20:31]В библиотеках книги 18+ уберут на отдельные стеллажи
[19:41]Журналистку "Радио Свободы" оштрафовали за текст о "вынужденных эвтаназиях"
[19:12]Московских дачников будут штрафовать на 2-5 тысяч за борщевик на участке
[18:49]Британскому ТВ запретят рекламировать жирную еду и газировку до 21:00
[18:27]Министерство финансов предложило поднять цену на шампанское на 3%
[17:59]Лекарство от болезни Паркинсона выводят с рынка РФ из-за ценовых ограничений
[17:27]В Тверской области спасли пожилую женщину, пробывшую в болоте 35 часов
[17:14]В нападавшем на координатора "Открытой России" узнали охранника Дегтярёва
[16:44]Корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля оштрафовали на 2,5 тысячи рублей
[16:36]Полицейские вымогали у оренбурженки признание в краже, угрожая отнять детей
[16:02]В Екатеринбурге тянут время для сбора подписей за прямые выборы мэра
[16:01]"Нас не слышат": Покинувшие ЛДПР депутаты основали "Голос Дальнего Востока"
[15:51]Марину Лукашевич и Михаила Попова обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей
[15:27]Борющийся с лейкемией Тиньков откроет фонд для развития института донорства
[15:24]Шнуров опроверг связь его приезда с Дегтяревым. 17-й день протеста в Хабаровске
[15:07]Тимати покидает Black Star и становится "независимым агентом"

Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети

Карен Шахназаров согласился принять госнаграду за поправки в Конституцию

Политика
17:02, 28 июля 2020

Карен Шахназаров согласился принять госнаграду за поправки в Конституцию
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

О том, что в Кремле начали составлять списки тех, кто работал над поправками в Конституцию и призывал идти голосовать, для представления к государственным наградам (орденам, медалям, почетным грамотам), генеральный директор «Мосфильма» узнал от корреспондента Sobesednik.ru.

– Впервые от вас об этом слышу, – признался нам Карен Георгиевич. – Да, я входил в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Одна моя поправка даже прошла. Правда, чуть не в таком виде, как предлагал.

Я формулировал эту поправку так: «Российская Федерация как продолжение Российской империи и Советского Союза...» Вот в таком виде ее не утвердили, – говорит Шахназаров. – Понимаю, может, тут возникли какие-то дипломатические вопросы. Но все-таки поправка эта есть в следующей формулировке: «Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопродолжателем Советского Союза в отношении членства в международных организациях, а также их органах».

– Если меня наградят, то, конечно, приму. Не откажусь, – продолжает Шахназаров. – Но в целом, я же это делал бесплатно и абсолютно не за награду. Само по себе достаточно почётно, что твоя поправка в какой-то мере вошла в Основной закон страны. 

Отметим, что предстоящее награждение обсуждается пока на уровне слухов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил их, но и не опроверг.

«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами», – высказался он.

По словам Пескова, «многие не жалели ни сил, ни своего времени», и это может стать основанием для представления к госнаградам. Дмитрий Песков назвал эту ситуацию «нормальной практикой». Журналистам он напомнил, что «регулярно многие получают государственные награды, в том числе из рук президента России».

По сообщениям СМИ, свои списки для награждения или поощрения в администрацию президента уже направили представители «Единой России» и общероссийского Народного фронта. Например, от ОНФ возможными получателями госнаград называют доктора Леонида Рошаля, главу центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольгу Амельченкову, двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву, депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову (ту самую, которая выступила с инициативой обнуления президентского срока Путина). Режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карена Шахназарова так же входит в этот список.

Возможно, Кремль наградит и тех, кто призывал голосовать за поправки с экранов телевизоров: Олега Газманова, Сергея Безрукова, Дениса Мацуева, Владимира Машкова и др.

Теги: #Песков #Знаменитости #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля #Газманов #Рошаль #Машков #Шахназаров #Мосфильм #Мацуев #Безруков #Терешкова

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Карен Шахназаров согласился принять госнаграду за поправки в Конституцию
Алексей Навальный // фото: Global Look Press

Политика

Алексей Навальный: Путин уже больше, чем государь император. Он сакральный символ
Нет изображения

Политика

ЕС не планирует открывать границы для России. "Белый список" может быть сокращен
Политика
Кынев о визите Шнурова в Хабаровск: Его воспринимают как "казачка" из Москвы
Переговоры никогда не вели и не будем. Итоги недели одним предложением
День голубей
Гудков: Путин дал индульгенцию Кадырову, присвоив звание генерал-майора Росгвардии
Общество
Сергей Удальцов об аресте и голодовке: "10 суток – не 10 лет"
"Закон омерта" от Катерины Босов 
Лишенный сана схиигумена Сергий (Романов) укрепил монастырь новыми послушниками
Художники, маги и студенты-медики: Кто покупает в интернете человеческие останки
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Остается одно, непостижимое и необъяснимое. Они боятся Дмитриева. Эта машина действительно выскакивает из колеи, наткнувшись на настоящий, истинно твердый камень. Они сдают назад тогда, когда видят массовое негодование или когда им в челюсти вдруг попадает неразгрызаемое

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Три белорусские женщины призвали использовать символику (надеть белые браслеты) и защищать свои голоса. Как – этот вопрос пока повис в воздухе. Формулируют так: «Мы не призываем выходить, но если народ выйдет, мы присоединимся». С другой стороны, Александра Григорьевича совсем в угол стараются не загонять

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Ещё в начале нулевых в администрации президента говорили: все партии могут взбрыкнуть, даже нами же созданные. Только не всецело верный Жириновский. На него можно рассчитывать твердо и всегда. Невзирая на отдельно-регулярные риторические упражнения оппозиционного свойства

Культура и ТВ
"У Кондулайнен отнялась речь после инсульта": подруга рассказала о болезни актрисы
Сын Михаила Ефремова поклялся: Мама, я не перейду на сторону зла
"Дом-2" переехал на новое место: Бузова разводит там кроликов и страусов
Дмитрий Шепелев показал подросшего сына и невесту на съемках нового шоу
Шоу-бизнес
"Бандажирование желудка": врач назвал причину резкого похудения Лолиты
"Я люблю людей повеселее!" Лола Тейлор – о подробностях встречи с Аршавиным
Молодая жена Виторгана рыдала, узнав о вредной привычке мужа
Наталья Штурм: Алибасов-млаший не получил воспитания, но перенял у отца хитрость

Здоровье
Статины снижают риск развития старческого слабоумия
Прибавка в весе после курения не повышает риск болезни Паркинсона
Отказываться от социального дистанцирования без вакцины нельзя
Аутизм можно разглядеть на ЭЭГ трехмесячного младенца
Туризм
Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ
Кому вернут 15 000 рублей за отдых в России: условия, список регионов и суммы
Тайные тропы: Как российские туристы попадают за границу
Путевки в Турцию подорожали до 200 тысяч на ожидании открытия границ в 2020 году
Авто
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Свежий номер
Владимир Высоцкий // фото: Global Look Press
Семь адресов Москвы, связанных с Владимиром Высоцким
Фото: navalny.com
Юрий Трутнев зашел за линию
Александр Беляев // фото: Global Look Press
"Он был рыцарь легкого харассмента": как хоронили Александра Беляева – репортаж
Глеб и Олег Стриженовы // фото в статье: Global Look Press
"Любимейший старший брат": 95 лет со дня рождения Глеба Стриженова
Юрий Левитан // скриншот Youtube
Лавина по фамилии Левитан: Как сложилась судьба великого диктора после войны

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Global Look Press
Макаревич о возвращении на сцену после самоизоляции:
"Выбирать не из чего"
Фото в статье: Instagram
Дочь Евгения Осина впервые о замужестве:
Жаль, что папы не было на моей свадьбе!
Дмитрий Губерниев // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Дмитрий Губерниев:
Главное, чтобы не было равнодушных
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Фото: соцсети
Война, голод и эпидемия: мальчик, предсказавший ковид, поразил новым прогнозом
Фото: Instagram
"Рыжий живет один, никакой 20-летней нет": новый роман "Иванушки" назвали фейком
Фото:Instagram
Собчак предложила Собянину снести памятник Петру Первому
Фото: Global Look Press
Кузьмин кинул деньги Пугачевой в унитаз: звездные любовники ссорились до одури
Фото: Global Look Press
Что означает внезапный уход Тимати из лейбла Black Star?
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
^