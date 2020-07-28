Песков допустил награждение артистов, помогавших готовить поправки в Конституцию

В Кремле не исключают награждения тех, кто участвовал в процедуре подготовки и принятия изменений в Основной закон.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК. Ранее издание сообщило о такой возможности со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об артистах, спортсменах, чиновниках и общественных деятелях, которые были задействованы, в частности, в информировании населения о готовящихся поправках.

«Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке и так далее, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами», – сказал Песков. По его словам, «многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам». Пресс-секретарь назвал это «нормальной практикой».