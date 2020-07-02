Sobesednik.ru: Instagram проголосовал против поправок

Мы посмотрели все (!) фото бюллетеней, которые люди выкладывали в Instagram под самым популярным хештегом о голосовании. Несогласных с поправками оказалось больше почти в десять раз.

В 21:00, когда главный день Всенародного голосования о внесении поправок в Конституцию завершился, под хэштегом #поправкивконституцию скопилось около 39 тысяч фотографий. Некоторые избиратели выкладывали бюллетени с проставленным знаком в клеточке – чаще всего люди голосовали галочками, крестиками, сердечками, смайликами или вторичными половыми признаками. Мы посчитали все голоса ЗА и ПРОТИВ поправок, которые пользователи выкладывали 1 июля с утра во Владивостоке и до вечера в Калининграде. Вот что получилось:

ЗА – 42

ПРОТИВ – 334

По официальной статистике же все оказалось не так.