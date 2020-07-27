Кынев о визите Шнурова в Хабаровск: Его воспринимают как "казачка" из Москвы

Политолог, находящийся в мятежном Хабаровском крае, рассказал Sobesednik.ru о комичном общении Михаила Дегтярева с протестующими и «дебильной пиаровской машине».

– Массовые митинги проходят в крае по выходным уже две недели. В рабочие дни по вечерам ходят митинговать наиболее радикальные участники – их человек 200, – говорит Александр Кынев. – Но надо сказать, что горожане их поддерживают, проезжающие мимо машины им сигналят в знак поддержки. И так как центр постоянно делает какие-то новые «бяки», то протест все время получает новые поводы для возмущений.

Вчера была попытка изобразить общение Дегтярева с народом, когда он вышел в 23 часа и пообщался с журналистами, обслуживающими администрацию, и несколькими людьми, которых, видимо, туда нагнали, так как врио губернатора вышел уже тогда, когда было понятно, что никого больше на площади нет. За это «общение с народом» в местных интернет-сообществах его (Дегтярева. – Прим. Sobesednik.ru) прополоскали с ног до головы. И тем более забавно видеть в топе новостей определенных ресурсов восторженные отзывы про эту фейковую встречу. Непонятно, зачем сейчас вбухивают средства в эту тупую пропаганду, если на настроения на месте она никак не влияет или влияет с точностью до наоборот, поскольку противоречит фактам? Это дебильная пиаровская машина, которая исходит из того, что люди ничего не знают? Здесь все всё знают.

Когда у меня в пятницу была угроза уехать на обсервацию (санитарные службы выдали предписание на карантин прибывшим из Москвы политологам и экспертам. – Прим. Sobesednik.ru), мне написала куча народа с предложением у них остановиться.

Придумывая всякие пиаровские глупости, власть, наоборот, этот протест только поддерживает. Теперь ожидается приезд Шнурова, но мне трудно сказать, как он скажется. Это будет зависеть от того, как он себя поведет и что он публично скажет. Особых позитивных ожиданий от его приезда нет. Его не воспринимают как независимую фигуру, а только как присланного из Москвы. Но посмотрим, что он сделает и что скажет.

Что будет дальше? Пока мы видим, что центр, с одной стороны, пытается запугивать и запускает разные слухи, что протестующих вот-вот разгонят. А с другой, продолжает продвигать этот свой пиар присланного врио.

Дегтярев пока показал только то, что он может только хамить. Люди категорически не готовы его принять.

Более или менее компромиссными фигурами в крае сегодня являются член Совета Федерации от края Елена Грешнякова и спикер местного парламента Ирина Зикунова.

Вопрос по Фургалу тоже не ушел. Он пожизненный герой Хабаровского края, и по всем связанным с ним поводам перманентно будут возникать протесты.