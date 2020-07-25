"Вся Россия вас слышит": Мэр Комсомольска-на-Амуре поблагодарил митингующих

В Комсомольске-на-Амуре мэр Александр Жорник и глава городской думы Владимир Гинзбург вышли к митингующим жителям и поблагодарили за акции протеста.

«Вы молодцы. Такого не видел Дальний Восток. Вас все слышат, вся Россия вас слышит. Каждому из вас, кто сейчас здесь находится, можно уже при жизни памятник ставить за то, что вы такие сплоченные. Вы молодцы», — приводит его слова РБК.

Удивительно, но во власти ещё есть нормальные люди.

Это мэр и глава гордумы Комсомольска-на Амуре.

Вышли к митингующим.

Нормально разговаривают с ними.

Благодарят людей за то, что те так сплочённо стоят за свои интересы.

"Вы молодцы, вас слышит вся Россия". pic.twitter.com/VzEAL2Vz8k — Проф. Преображенский (@prof_preobr) July 25, 2020

Издание также передает слова одной из участниц акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая объяснила, что люди «устали от вранья и от воровства»: «Мы не живем, а существуем», — добавила она.

Как передает издание Dvhab, в Комсомольске-на-Амуре сегодня прошел митинг и шествие «Позорного полка»: в рамках которого на плакатах несли фотографии чиновников и других медийных людей, отрицательно отзывавшихся о протестах. Среди них оказались блогер Владимир Соловьев, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, глава ЛДПР Владимир Жириновский, который, по мнению собравшихся, успел «переобуться» в теме защиты Фургала и другие.

Всего в акции участвовало порядка тысячи человек, а возглавляла её всадница на коне и с флагом Хабаровского края в руках.

Отметим, что в Хабаровске сегодня прошло уже две акции протеста. По предварительным оценкам Dvhab, в первой приняли участие порядка 15-20 тысяч человек. Мэрия заявила, что на митинге было порядка 6,5 тысячи человек. По оценкам «Коммерсанта», во время шествия число протестующих побило рекорд прошлой субботы, превысив 50 тысяч человек.