В Москве задержали 26 активистов, которые пришли жаловаться на политрепрессии

На Тверской улице в Москве прошли задержания не менее чем 26 людей, передает «МБХ Медиа» со ссылкой на координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова. Туда пришли порядка 150-200 человек, которые собирались подать заявление в Генпрокуратуру.

Среди требований активистов было проведение открытого разбирательства по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отмена фактического запрета на любые митинги, включая одиночные пикеты, а также освобождение политических заключенных и прекращение «рейдерской атаки» на Совхоз имени Ленина Павла Грудинина из КПРФ.

«Абсолютно мирное мероприятие, но абсолютно неадекватное поведение полиции. Люди ничего не делали такого, что может быть расценено как массовая акция», — говорит Удальцов, отмечая, что при этом сотрудники правоохранительных органов, оцепившие здание Генпрокуратуры, вели себя «агрессивно» и «очень жестко»: «Искусственно создают накал».

Удальцов, который так и не сумел попасть на акцию, так как его «мурыжили» в отделении полиции, считает, что такое поведение силовиков может быть вызвано тем, что некоторые участники митинга кормили голубей.

Напомним, что ранее на Пушкинской площади, полиция задержала 11 человек, которые не участвовали ни в какой акции, а просто кормили голубей.