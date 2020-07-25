В Москве полиция задержала 11 человек. Основание – нельзя кормить голубей

На Пушкинской площади в Москве задержаны 11 человек, которые просто кормили голубей. Как пишет «МБХ Медиа», у них не было никаких плакатов и другой протестной символики. Причина задержания неизвестна, но отмечается, что это как-то связано с законом «О полиции», а протокол намерены составить в соответствии с административным правонарушением.

«Да, [задержали] 11 человек. Мне удалось только узнать, что основание — закон о полиции. Пока никак не комментируют. Говорят: "Ознакомитесь в административном протоколе"», — приводит издание слова Ксении Андриановой, которая стала одной из задержанных. Также издание пишет, что их задержали «для проверки документов», не объяснив почему она понадобилась. Все задержанные отправлены в УВД по Пресненскому району.

Отмечается, что таким образом горожане хотели проявить солидарность с протестами в Хабаровске, которые продолжаются уже 15 дней.

При этом Telegram-канала Avtozak Livе также сообщает, что сотрудники правоохранительных органов задержали, а затем сразу же отпустили корреспондента «Другого Мнения» и человека, который снимал происходящее на телефон.