Канье Уэст зарегистрирован кандидатом в президенты США от партии Birthday Party

Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные избиркома Оклахомы.

Уэст подал необходимые документы и уплатил регистрационный сбор в размере $35 тысяч. По данным сайта избиркома, рэпер будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).

Это говорит о том, что фамилия исполнителя появится в избирательном бюллетене как минимум в Оклахоме, но все-таки до сих пор нет определенности, будет ли Уэст действительно участвовать в выборах.

15 июля было крайним сроком подачи документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме.

Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты 4 июля. Его поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тем не менее многие эксперты считают, что рэпер слишком поздно вступает в президентскую гонку, и это может сказаться на его политическом успехе — в ряде штатов уже истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

59-е выборы президента США должны состояться 3 ноября. Демократов будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, а от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.