МИД просит помощь назад, а Канье Уэст пойдет на выборы. Главное к утру 5 июля

МИД РФ дал 5 суток на возврат материальной помощи россиянам, которые вернулись из-за границы и не уведомили об этом ведомство. По данным РИА Новости, граждане виноваты в «неисполнении обязательств по информированию о своем возвращении в Россию». Речь идет о нескольких тысячах человек.

Выходец из Чечни, просивший политического убежища в Австрии, Мамихан Умаров был убит недалеко от Вены выстрелом в голову. Он последовательно критиковал Рамзана Кадырова. По данным «Кавказ.Реалии», исполнитель также оказался уроженцем Чечни. Он был задержан в Линце.

Рэпер Канье Уэст написал в своем Twitter, что намерен баллотироваться в президенты США, хотя сделать это в текущем электоральном цикле ему уже не удастся — сроки регистрации кандидатов прошли. «Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — заявил он, назвав это «Видением 2020». О подобных амбициях музыкант говорит уже не в первый раз, однако это может оказаться и попыткой привлечь дополнительное внимание к своему новому альбому «God’s Country».

В Дзержинском районе Красноярского края на палаточный лагерь упало несколько деревьев, поваленных ветром во время грозы. Как сообщает региональное МЧС, в результате инцидента в сосновом бору у озера Малеево пострадали пять человек, а один погиб. Повреждения были нанесены также 20 машинам и 10 палаткам.

В Индии от ударов молнии в разных населенных пунктах на севере страны погибли 23 человека. Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, их родственникам будет выплачена компенсация.