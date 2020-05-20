Непотопляемый Джо: Байден переиграл Порошенко дважды

Шансы экс-президента Украины встретить старость в тюрьме резко возросли: Петра Порошенко обвиняют в госизмене.

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена (Деркач утверждает, что на записи именно их голоса и монтажа не было). Речь шла об увольнении генпрокурора Украины Шокина в обмен на поддержку в объеме миллиарда долларов США.

Андрей Деркач

Виктор Шокин расследовал деятельность на Украине нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Напомним, что по факту переговоров президентов Трампа и Зеленского, в ходе которых Трамп просил у коллеги собрать компромат на Байдена – его конкурента на предстоящих выборах, – была инициирована процедура импичмента. Но Трамп устоял.

На этот раз после опубликования записей против Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». К слову, аккурат к годовщине президентства Владимира Зеленского. «Совпадение? Не думаю», – как любит говорить бывший хороший знакомый Петра Алексеевича, переквалифицировавшийся в борца с ним, российский телепропагандист, ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев.

С учетом того, что это уже далеко не первое уголовное дело в отношении Порошенко, а он до сих пор даже не в СИЗО и не покинул страну, экс-президенту удалось сохранить достаточное влияние.

Владимир Зеленский, однако, счел обвинительный приговор вероятным. «Я уверен в этом, и уверен, что все это еще впереди, – заявил он. – Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все же не мои, а приговоры суда».

Андрей Деркач на пресс-конференции, в ходе которой были обнародованы аудиозаписи, назвал их свидетельством «международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне». «Эти записи, нам передали журналисты-расследователи, – пояснил он. – По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич, что, по мнению журналистов, очевидно без каких-либо экспертиз при прослушивании».

– Для Джо Байдена в опубликованных плёнках нет вообще ничего предосудительного, – заявил Sobesednik.ru американист Алексей Наумов. – Более того, полагаю, что от них он только выиграет. Он предстает как умелый политик, сведущий в международных отношениях и разбирающийся в украинской политике и украинских политиках. А что здесь есть элементы «внешнего управления», так для США это только плюс.

По мнению эксперта, все запросы Байдена сформулированы дипломатично и корректно, он общается с Порошенко уважительно, а то обстоятельство, что сам факт разговора свидетельствует о внешнеполитическом влиянии США, то Байдену это только в плюс.

В партии Порошенко «Европейская солидарность» записи посчитали «российской провокацией» и заявили, что они сфабрикованы с целью дискредитировать Украину.