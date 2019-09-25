Трамп назвал "охотой на ведьм" угрозу импичмента из-за звонка Зеленскому

Дональд Трамп заявил о планах опубликовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским из-за скандала.

Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на информатора из разведки США сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера. Отмечалось также, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию.

В Демократической партии США такие действия Трампа расценили как «позорный факт предательства» президентской присяги, национальной безопасности и честности выборов. В связи с этим спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру расследования по вопросу об импичменте президенту.

Комментируя в своем Twitter это решение со стороны американских демократов, Дональд Трамп указал на то, что в Палате представителей даже не видели стенограмму его разговора с Владимиром Зеленским, ставшим причиной обвинений против него: «Тотальная охота на ведьм».

При этом президент США объявил, что уже получил разрешение от властей Украины на публикацию стенограммы телефонного разговора. По словам Трампа, он намерен предоставить доказательства своей невиновности 25 сентября.