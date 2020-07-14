СПЧ: Необходимо использовать опыт плебисцита для развития прямой демократии

Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал доклад по итогам голосования по поправкам к Конституции. Общественники призвали доработать электронное голосование, разрешить Общественной палате назначать членов комиссий с правом совещательного голоса, разрешить отзывать наблюдателей во время голосования, а также призвали рассмотреть возможность 2-3 дневного голосования.

«Голосование легитимно. Количество официальных жалоб и заявлений минимально. Количество нарушений, способных повлиять на волеизъявления граждан, незначительно. Санитарно-эпидемиологические требования при проведении общероссийского голосования выполнялись, — пишут в своих выводах эксперты СПЧ. — Необходимо использовать опыт общероссийского голосования для развития прямой демократии и участия граждан в управлении государством».

Также Совет отметил плохую подготовку наблюдателей и их «пассивное» поведение на участках. Напомним, что во время плебисцита по поправкам всех наблюдателей направлять могла только Общественная палата. Кроме того, СПЧ призвал снабдить наблюдателей «дорожными картами». Такие карты своим наблюдателям обычно предоставляет движение «Голос».

Отдельно СПЧ призвал принять меры по исключению принуждения при голосовании. Они отметили, что при голосовании во дворах оно было, так как жителей «приглашали» голосовать во время поквартирного обхода.