Кремль отрицает, обсуждение отмены "дня тишины", но в Совфеде оно все же ведется

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ему не известно, чтобы в Кремле обсуждалась возможность отмены «дня тишины» на выборах и запрета на публикацию экзитполов до окончания голосования.

«Насколько я знаю, какого-либо обсуждения по дню тишины не ведется. И отсутствие дня тишины на этот раз было обусловлено отсутствием конкурентного характера этого голосования [по поправкам к Конституции]», — передает его слова РИА Новости.

Данные об обсуждении идеи распространить на все выборы допуск наблюдателей исключительно от Общественной палаты Песков не комментировал.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что такие разговоры в Кремле, в Совфеде и в Госдуме ведутся. В публикации говорилось, что наличие таких обсуждений в Совете Федерации изданию подтвердил сенатор Андрей Клишас, заявивший, что поддерживает все перечисленные меры кроме ограничения на допуск наблюдателей. По его мнению, в этом случае, если ОП откажется регистрировать представителей одной из партий, это вызовет проблемы.