Кремль обсуждает отмену "дня тишины" и запрет наблюдателей от партий

По данным источников, в Кремле, а также в Совете Федерации и в Госдуме ведется обсуждение возможного распространения на выборы практик, использованных во время общенародного волеизъявления по вопросу одобрения принятия поправок к Конституции.

Как пишет РБК, среди обсуждаемых предложений обговаривается отмена «дня тишины» (запрет на любую агитацию за сутки до дня голосования), а также отказ от запрета публикации результатов экзитполов до закрытия избирательных участков. Кроме того, власти допускают возможность пускать на выборы наблюдателей лишь от Общественной палаты (ОП), хотя сейчас кроме неё наблюдателей могут представлять кандидаты или политические партии.

Обсуждение этих вопросов в Совфеде подтвердил изданию сенатор Андрей Клишас, который однако отметил, что выступает против монополии ОП на выдвижение наблюдателей, так как «если вдруг Общественная палата на конкурентных выборах откажется назначить наблюдателей от какой-либо партии, это будет проблемой». По словам источника, близкого к администрации президента, этот инструмент может использоваться для отсеивания «неудобных» власти наблюдателей. Против этого выступает и сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Последний также обращает внимание на то, что отмена «дня тишины» и запрета публикации эксзитполов будет препятствовать свободному волеизъявлению граждан, так как это вызовет доминирование провластных материалов в СМИ.

По мнению политолога Дмитрия Бадовского, выборные нормы действительно устарели, так как из-за широкого использования сетевых ресурсов фактически люди их не соблюдают: «Информация о выборах распространялась через соцсети».