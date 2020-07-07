"Я не знаю": Песков о том, кто платит за рекламу "честного голосования" по поправкам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не в крусе, за чей счет в соцсетях проходит массовая рекламная кампания, заказчики которой пытаются доказать россиянам, что голосование по поправкам Владимира Путина было очень честным и прозрачным.

«Мне неизвестно о том, что Кремль имеет отношение к этой кампании. Я не знаю, кто заказчик этой рекламы, поэтому ничего не могу вам сказать», — пояснил Песков РИА Новости, отметив, что «итоги голосования продолжают обсуждаться».

Скриншот рекламного сообщения "ВКонтакте"

Речь идет о многочисленных рекламных объявлениях в Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и на других площадках, которые носят агитационных характер, причем они начали появляться уже после того, как голосование закончилось. Таким образом, эту рекламу едва ли можно отнести к кампании по «информированию» россиян, которую проводил ранее ЦИК.

Скриншот рекламной записи в Instagram

Поправки к Конституции были одобрены по итогам всенародного волеизъявления, по результатам которого 77,92% россиян проголосовали «за», а 21,27% — «против». При этом оппозиция и многие эксперты, в частности наблюдательское движение «Голос», сообщали о большом количестве системных нарушений при проведении плебисцита. По подсчетам известного электорального аналитика Сергея Шпилькина, объем фальсификаций по всей России составил порядка 22 миллионов вброшенных в поддержку реформы голосов, а реальный результат волеизъявления показал одобрение лишь 65% граждан, а 35%, как считает Шпилькин, поправки отвергли.