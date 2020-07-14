"Голос" потребовал от Генпрокуратуры проверить материалы федеральных каналов

Движение наблюдателей «Голос» потребовало от Центральной избирательной комиссии опровергнуть несоответствующие действительности заявления в их адрес. Также общественники направили в Генпрокуратуру «Заявление о пропагандистской кампании по распространению лжи о движении "Голос"», в котором призвали провести проверку распространявшихся федеральными СМИ информационных материалов, порочащих их честь и достоинство.

«Просим Генеральную прокуратуру Российской Федерации и соответствующие правоохранительные органы провести проверку по фактам распространения федеральными средствами массовой информации заведомо ложных сведений, подрывающих репутацию движения "Голос" и порочащих честь и достоинство его участников (128.1 УК)», — говорится в заявлении движения.

Также «Голос» требует от «Первого канала», «Россия», Рен-ТВ, НТВ и «Пятого канала» выпустить опровержения ранее распространенных ими фейковых материалов о движении.

От Общественной палаты и президентского Совета по правам человека активисты требуют предоставить данные, на основании которых их представители утверждали о 92% «фейковых» жалоб на «Карте нарушений» во время голосования по поправкам к Конституции.

Отдельное внимание «Голос» уделил Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в федеральном парламенте, которых общественники призвали проверять информацию и «при принятии государственных решений опираться на достоверные факты, а не на сфабрикованные лживые материалы и измышления».

Напомним, ранее сенатор Андрей Климов назвал представителей «Голоса» «жуликами», выразив желание использовать в их отношении термин «изменники Родины». Движение напомнило сенатору также и о том, что в соответствии с Конституцией в России действует свобода объединений, мысли и слова, а Конституционный суд ранее декларировал, что «интересы граждан и государства не являются тождественными и могут вступать в противоречие».

«На наш взгляд, в действительности посягают на суверенитет российского народа те, кто обвиняет своих сограждан в предательстве Родины за то, что они публично выражают свое мнение о поправках и процессе голосования», — говорится в заявлении.