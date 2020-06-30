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Член СПЧ раскритиковал работу "Голоса" и заявил, что 92% их нарушений – "фейки"

Политика
15:23, 30 июня 2020

Член СПЧ раскритиковал работу "Голоса" и заявил, что 92% их нарушений – "фейки"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

По словам члена президентского Совета по правам человека Александра Брода, большая часть всех публикуемых «Голосом» нарушений на самом деле таковыми не являются.

«Проведя проверки по поводу данных сообщений, общественники, эксперты, наблюдатели делают вывод, что подавляющее большинство сообщений не соответствуют реальности, по сути дела, являются фейками», — приводит его РАПСИ.

Отметим, что Брод также является сопредседателем ассоциации «Гражданский контроль». Как утверждается на её сайте, она выполняет схожие с «Голосом» функции по защите прав избирателей и наблюдению.

По словам Брода, из 1350 сообщений «Голоса» о нарушениях были проверены 350 и 92% из них не подтвердились. Он заявил, что «Голос» намерен «заполнять информационное пространство» «фейковыми» данными о нарушениях, так как прозрачность голосования увеличивается: «Можно смело сказать, что данная организация не заинтересована в чистоте избирательных процедур, наоборот, подрывает доверие граждан к избирательной системе», — считает он.

Отметим, что количество сообщений о нарушениях от «Голоса» уже превысило 1500 и продолжает увеличиваться. Также в их заявлении говорится, что организация решила принять участие в голосовании по поправкам, хотя и считает, что оно «не позволяет выявить свободную волю народа»: «Мы приняли решение о проведении наблюдения в дни голосования, чтобы максимально точно задокументировать происходящее. Выявление проблем и объективное, полное информирование общества о них — одна из наших основных целей», — говорится в сообщении.

Ранее «Голос» сообщил, что один из их независимых наблюдателей рассказал, как работает схема массовых фальсификаций на московских УИК с помощью надомного голосования в условиях многодневного голосования и частого отсутствия независимых членов комиссий.

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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