"Голос" заявил о кампании по их дискредитации и вводе ЦИК в заблуждение

Движение «Голос» заявило, что в России началась «поэтапная и централизованная кампания по дискредитации гражданского наблюдения» за выборами, в том числе и против «Голоса».

«Через информационные вбросы анонимных телеграм-каналов и малочитаемых СМИ движение "Голос" обвиняли в получении инструкций и пяти миллионов долларов от иностранных государств, издания провокационных методичек и инструктажах наблюдателей, направленных на самостоятельное создание нарушений, наличии заранее подготовленных докладов о ходе голосования», — говорится в заявлении движения. Все перечисленные факты они отрицают.

Также там обращают внимание, что сфабрикованные ролики и непроверенные сообщения, в которых говорится, что активисты «Голоса» пытаются подделать нарушения во время голосования транслируют «Первый канал» и НТВ, а также ряд СМИ и представители федеральной Общественной палаты.

По мнению сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, это связано с «черными политтехнологами», которые преследуют цель ввести в заблуждение не только россиян, но и главу ЦИК Эллу Памфилову, заявившую накануне, что движение «деградировало» и «переходит в разряд токсичных».

«Элла Александровна сегодня делает громкие клеветнические заявления, что "Голос" занимается подделкой нарушений. Даже цитату приводить не хочу, настолько оскорбительно это звучит. И в доказательство показывает этот совершенно фейковый ролик от начала и до конца, непонятно кем снятый и к "Голосу" никакого отношения не имеющий. Это видно невооруженным взглядом», — пишет Мельконьяц в своем Telegram-канале.

«Мне не очень хочется гадать, чем вызвано такое изменение Вашей позиции. Единственное, что очевидно: аппарат ЦИК целенаправленно дает Вам неверную информацию, настраивая Вас против нас. Но это Ваш аппарат, и ответственность за его работу тоже на Вас», — комментирует заявление главы Центризбиркома член Совета движения «Голос» Аркадий Любарев.

Ряд роликов, на которых псевдо-активисты «Голоса» снимают видео о несуществующих нарушениях и инструктажах движения по дискредитации голосования по поправкам опубликовали Life и РИА ФАН, связываемое с Евгением Пригожиным.