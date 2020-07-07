Спецкорра "Коммерсанта" задержали на Лубянке за пикет в поддержаку Ивана Сафронова

Возле здания управления ФСБ в Москве начались одиночные пикеты в защиту задержанного бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».

Первой на Лубянку вышла специальный корреспондент «Ъ» Елена Черненко, однако вскоре её задержали за нарушение самоизоляции, следует из прямой трансляции «Коммерсанта». «С Иваном Сафроновым я в "Коммерсанте" проработала, наверное, около 9 лет и считаю его одним из лучших людей, с которыми я когда-либо работала. Никогда в жизни не поверю, что он мог с кем-то сотрудничать, с какими-то спеслужбами НАТО, продавать какую-то информацию. Требую справедливости для Ивана Сафронова, открытости информации и, чтобы его скорее отпустили домой», — объяснила она свой пикет.

О других участниках пикетов пока не сообщается, однако многие журналисты в соцсетях активно заявляют о своей поддержке коллеги.

Напомним, Иван Сафронов был ранее задержан сотрудниками ФСБ. Он обвиняется в госизмене. По данным ведомства, он работал на иностранную разведку. По данным источника ТАСС, все материалы по его делу засекречены, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дело не связано с его журналистской деятельности, а в пресс-службе Роскосмоса объяснили, что к работе Сафронова у них это тоже не имеет отношения. Сейчас журналист является советником главы госкорпорации Дмитрия Рагозина. Ранее он состоял в президентском пуле. За время своей работы военным обозревателем «Коммерсанта» он написал множество резонансных материалов про российский военно-промышленный комплекс.