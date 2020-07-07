К экс-журналистке "Медузы" пришли с обысками. Она была близко знакома с Сафроновым

К бывшей журналистке «Медузы», главному редактору журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой утром пришли с обыском. Об этом в своем Telegram-канале пишет глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, которому она успела об этом сообщить. После этого на связь она не выходила.

Адвокат «Агоры» Николай Васильев прибыл к ней в квартиру, но внутрь его не пускают. По его словам, туда зашли два человека в штатском и отчитались кому-то, что «адвокат пришел». Реакции в его адрес не последовало.

Причина обысков пока не ясна. Как пишет Чиков, Бекбулатова могла быть близко знакома с задержанным ранее экс-журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иваном Сафроновым, которого подозревают работе на разведслужбы одной из стран НАТО.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ФСБ подтвердили обвинения в адрес Сафронова, но не уточнили, в чем именно заключалась предъявляемая ими госизмена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с журналистской деятельностью это никак не связано. По данным источника ТАСС, все материалы по его делу засекречены, а все заседания суда будут проходить в закрытом режиме.