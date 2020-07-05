Убийство чеченца в Австрии считают заказным. Расследованием занялась контрразведка

Контракт на убийство Мамихана Умарова в австрийском городке Герасдорф недалеко от Вены, по данным OE24, был заключен в Чечне. Как ранее писал Sobesednik.ru, погибший считался противником Рамзана Кадырова и просил политического убежища в Австрии.

Как отмечает местное издание, в связи с возможной политической подоплекой к расследованию подключилась контрразведка — земельное ведомство Нижней Австрии по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Предполагаемый исполнитель убийства, уроженец Чечни уже задержан в Линце. Как считают следователи, мужчина застрелил Умарова в голову.

Также в материале OE24 отмечается, что этот случай похож на убийство Умара Исраилова, который также бежал из Чечни, подав в ЕСПЧ иск против России о пытках и похищении людей в Республике, и был застрелен в Вене в 2009 году. Тогда «Новая газета» обвинила в убийстве Кадырова, а тот подал на издание в суд, однако в 2010 году забрал иск. О косвенных уликах против главы Чечни сообщали тогда и в прокуратуре Вены.