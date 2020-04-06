"Кого надо, буду сажать в подвал": Кадыров поощрит избивших жителя силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен поощрить силовиков, избивших вышедшего на улицу жителя Аргуна, который «ничего не нарушил».

Он пояснил, что сперва он был недоволен, что сотрудники правоохранительных органов били нарушителя режима самоизоляции, который, по его словам, «не нарушил ничего», однако пообещал «поощрить» их: «Если один раз его предупредили, второй раз предупредили, третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить что ли?», — рассуждает глава Республики.

«Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — передает его слова «Кавказский узел».

Ранее в интернете появилась запись инцидента, в ходе которого группа людей в форме пинают местного жителя Ислама Тулаева ногами. Он сам и его родственники извинились в эфире телеканала «Грозный» за нарушение карантинных мер и распространение видео нападения силовиков.