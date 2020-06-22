Прокуратора запросила для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

Прокурор запросил для фигурантов дела «Седьмой студии» сроки до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в Мещанском суде Москвы.

Режиссеру Кириллу Серебренникову сторона обвинения потребовала назначить срок в шесть лет колонии, а также штраф в 800 тысяч рублей. Других участников процесса, по мнению прокурора, нужно приговорить к меньшим срокам: продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского — к 5 годам и штрафу в 300 тысяч, а гендиректора Юрия Итина и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум — к 4 годам и штрафу в 200 тысяч.

Напомним, что все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере за хищение 133 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Вину в этом признала бухгалтер Нина Масляева, которая дала показания на всех остальных подозреваемых. Ряд свидетелей, проходивших по этому делу жаловались на давление и угрозы со стороны следователей.

Ранее судья вернула дело обратно в прокуратуру, сославшись на ошибки в нем, однако это решение было оспорено в Мосгорсуде.