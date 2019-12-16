Третий свидетель по делу "Седьмой студии" заявил о давлении со стороны следствия

Бывший сотрудник департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Евгения Павлюченко стала уже третим свидетелем по делу «Седьмой студии», который пожаловался на давление со стороны следствия во время допросов, передает «КоммерсантЪ».

«Не давали возможности вносить правки [в протокол]. Угрожали, что я буду сидеть рядом с остальными обвиняемыми. Когда адвокат был в туалете, мне следователь в кулуарах говорил: "Вы подумайте о своих детях"», — рассказала Павлюченко на заседании суда.

По словам Павлюченко, в первый раз её допрос проводили следователи из ФСБ, а после этого пять-шесть допросов вели представители Следственного комитета. «Либо вы свидетель обвинения, либо вы обвиняемый», — ссылается она на слова следователя Павла Васильева, при этом отмечая, что от методов допроса «адвокат был в шоке», а сама она испытывала страх: «Потому что когда вам говорят, что вы будете сидеть на скамье подсудимых, то страшно, у меня дети».

Судья Олеся Менделеева удовлетворила ходатайство защиты о вызове Васильева в суд для допроса, пообещав проследить за его явкой.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на давление со стороны следователей во время допроса жаловалась и другая свидетельница по этому резонансному делу, сотрудница департамента искусства Министерства культуры Олеся Махмутова. Также свидетель Александра Балашова признавалась на суде, что под давлением следствия «оговорила себя и Апфельбаум».

При этом свидетель Татьяна Жирикова заявляла, что в Следственном комитете разговаривала с Татьяной Рафиковой, проводившей экспертизу для следствия, что также запрещено процедурой.