Свидетель по делу "Седьмой студии" общалась с экспертом СК, что нарушает закон

Свидетель по делу «Седьмой студии» Татьяна Жирикова во время заседания Мещанского суда Москвы рассказала, что в Следственном комитете разговаривала с экспертом Татьяной Рафиковой, проводившей экспертизу для следствия, сообщает «МБХ Медиа».

«Я общалась с экспертом в кабинете следователя во время моего допроса», — заявила она. При этом издание отмечает, что это незаконно.

Другой свидетель по этому делу, сотрудница департамента искусства Министерства культуры Олеся Махмутова, на предыдущем заседании также отметила, что со стороны сотрудников СК на неё оказывалось сильное давление. По её словам, допрос продолжался в течение шести часов, при этом в нем участвовали пять следователей, угрожавшие, что она перейдет из статуса свидетеля в подсудимую.

Также Махмутова заявила, что ей не разъяснили её законные права. «Я обычный человек, и у меня присутствовал страх. Мне не разъяснили, что я могу не давать показания без адвоката. Если вы заметили, то мои дальнейшие показания отличаются», — говорит она.

В сентябре Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Мосгорсуд по просьбе прокурора вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала себя «козлом отпущения» в этом деле.