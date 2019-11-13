Экс-бухгалтер "Седьмой студии" назвала себя козлом отпущения

Бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания в Мещанском суде Москвы.

Она заявила, что деньги из госбюджета, которые поступали на счета «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, обналичивались и передавались в «черную кассу». По ее словам, стоимость спектаклей завышалась, а часть выделенных на постановки денег присваивали. «В отчетах стоимость указана больше, ведь зарплаты сотрудников были больше. Часть присваивалась просто, не только на зарплаты. Спектакль должен был идти в течение года, на него выделили четыре миллиона рублей, а через два дня миллионов нет, спектакль еще не поставлен», – передает слова Масляевой агентство «Москва». По ее утверждению, деньги обналичивали через фирмы, получавшие 10–15%, и помещали в специальный сейф.

«Я человек из провинции, ранее судима. Они хотели меня привлечь, сделать из меня козла отпущения», – пояснила Масляева.

По делу «Седьмой студии» проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин. Никто из них не признает вину. Еще одна фигурантка дела, продюсера Екатерина Воронова, объявлена в розыск и заочно арестована. Материалы в отношении Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием, находятся в отдельном производстве.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта «Платформа», на который выделили более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Министерство культуры, выступающее в качестве потерпевшей стороны, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

В сентябре Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Мосгорсуд по просьбе прокурора вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Мещанский районный суд отказался избрать меру пресечения для фигурантов уголовного дела «Седьмой студии».