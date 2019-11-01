Работников "Седьмой студии" оставили на свободе, несмотря на просьбу обвинителей

Мещанский районный суд отказался избрать меру пресечения для фигурантов уголовного дела «Седьмой студии», сообщает телеканал «Дождь».

1 ноября дело рассматривалось на стадии предварительных слушаний, и сторона обвинения просила оставить фигурантов на свободе под подпиской о невыезде, но суд не стал применять к обвиняемым и этих мер.

В сентябре дело о расхищении госимущества при реализации проекта «Платформа» было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Однако в октябре Мосгорсуд по просьбе прокурора отменил решение Мещанского суда и вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Согласно экспертизе, «Седьмая студия» под руководством режиссера Кирилла Серебренникова и продюсера Алексея Малобродского потратила на проект 300 тысяч миллионов рублей при том, что Минкульт выделил на него лишь 216,5 миллиона.