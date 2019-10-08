Мосгорсуд вернул дело "Седьмой студии" на новое рассмотрение по просьбе прокурора

Мосгорсуд удовлетворил жалобу обвинения и отменил решение Мещанского суда вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру.

Напомним, 11 сентября судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова вернула в прокуратуру дело «Седьмой студии» из-за ошибок в обвинении, которые невозможно устранить в рамках процесса. В частности, Аккуратова указывала на то, что в обвинительном заключении неверно подсчитан ущерб (не учтена сумма в 2,8 млн рублей), не описана роль обвиняемого Алексея Малобродского после 1 августа 2012 года (после его увольнения из «Седьмой студии»), не указано, какие конкретно мероприятия не были проведены на проекте «Платформа», а на каких осуществлялись хищения.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента в зале Мосгорсуда, на заседании 8 октября сотрудник Генпрокуратуры Михаил Резниченко попросил суд отменить решение о возврате дела в прокуратуру.

По его словам, 2,8 млн рублей, о которых говорила судья Аккуратова, были верно не включены в обвинительное заключение, поскольку не являлись хищением, а представляли собой «вывод средств». Резниченко также указал, что роль Малобродского в преступлении после 1 августа 2012 года выражалась в «содействии "Седьмой студии"», а указания на творческие отчеты организации для объяснения, когда именно происходили хищения, по его мнению, являются «излишними».

Мосгорсуд счел доводы стороны обвинения весомыми и вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

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