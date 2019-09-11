Суд вернул дело "Седьмой студии" в прокуратуру как "несостоятельное"

Судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова вернула в прокуратуру дело «Седьмой студии», сообщает «Новая газета».

Судья объяснила, что это решение принято из-за нарушений в обвинении, которые невозможно устранить в рамках процесса. В частности, в деле, по ее мнению, не сказано, какие мероприятия в рамках театрального прокета «Платформа» не были поставлены и какой объем средств был на них потрачен.

В постановлении суда говорится, что «настоящее дело не может быть рассмотрено судом». До этого судья уже призывала прокуроров отказаться от обвинения как от несостоятельного.

«Мера пресечения отменена по всем обвиняемым. Можно быть уверенным, что в суд оно [дело] больше не вернется», – пишет в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.