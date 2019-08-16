Экспертиза доказала отсутствие хищений в деле Кирилла Серебренникова

Финансово-экономическая экспертиза доказала, что в деле «Седьмой студии» нет состава преступления, сообщает «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на адвоката Дмитрия Харитонова, который является защитником Кирилла Серебренникова.

Эксперты заключили, что на реализацию проекта «Платформа» в целом могло быть затрачено 260 миллионов рублей. При этом от государства было выдело на реализацию проекта 216 миллионов рублей. 40 миллионов стали спонсорскими вложениями.

В связи с экспертным заключением адвокаты надеются на снятие обвинений со своих подзащитных. «Это означает, что на деньги было сделано больше и никто ничего не украл», — констатирует Дмитрий Харитонов.

Напомним, в уголовном деле пять обвиняемых: художественный руководитель московского «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор проекта Юрий Итин, бывшая сотрудница минкульта Софья Апфельбаум и бухгалтер проекта Нина Масляева. Следствие инкриминирует им хищение 133 миллионов рублей, выданных Минкультом на проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Суд также заключил, что следствию не удалось уточнить роль Нины Масляевой, которая давала признательные показания и участвовала в обвинении Серберенникова.