Очередная экспертиза по делу "Седьмой студии" насчитала 129 млн убытков государства

Адвокаты режиссера Кирилла Серебренникова намерены оспаривать выводы очередной, третьей по счету, экспертизы по делу «Седьмой студии».

Теперь в выводах комплексной экспертизы утверждается, что расходы на проект «Платформа» были завышены в 2,5 раза. Так, ущерб бюджету государства мог составить 129 миллионов рублей, пишет ТАСС.

«Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта», — заявила адвокат Ирина Поверинова.

Следующее заседание по делу «Седьмой студии» пройдет 5 июня.