Трамп подписал указ о создании базы данных по неправомерным действиям полиции

Дональд Трамп подписал указ о реформировании полиции для снижения риска противоправных действий ее сотрудников.

Перед этим президент встретился с семьями афроамериканцев, убитых силовиками, передает Bloomberg.

Документ призван ограничить возможность использования удушающих приемов полицейскими, за исключением случаев, когда их жизнь находится под угрозой. Кроме того, предполагается привлечение социальных работников и психологов, когда речь идет о бездомных и страдающих психическими расстройствами людях.

Сообщается также, что указ предписывает формирование базы данных для отслеживания неправомерных действий силовиков. За соответствие стандартам, связанным с применением силы при задержании, полицейские будут поощряться федеральными грантами.

При этом Трамп отметил, что не одобряет идею о сокращении финансирования правоохранительных органов. «Американцы знают, что без полиции царит хаос. Без закона царит анархия. Отсутствие безопасности – это катастрофа», – сказал американский лидер во время церемонии подписания документа.

В США сейчас в массовом порядке увольняются полицейские, сообщает CNN. Так, в Миннеаполисе со дня инцидента с Джорджем Флойдом от своих должностей отказались семеро сотрудников правоохранительных органов, еще несколько собираются уйти с работы.

С конца мая в разных штатах проходят массовые акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннесоте. Беспорядки начались после публикации в Сети видеозаписи жесткого задержания, приведшего к гибели мужчины.