Один человек стал жертвой беспорядков в США из-за смерти задержанного полицией

По меньшей мере один человек погиб на акции протеста в Миннеаполисе из-за смерти задержанного полицией афроамериканца.

Как сообщает издание Star Tribune со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина погиб во время стрельбы. Огонь открыл владелец ломбарда, когда протестующие начали мародерствовать и грабить местные магазины и супермаркеты.

Мэр города Джейкоб Фрей обратился за помощью к губернатору Миннесоты Тиму Уолцу, попросив направить в Миннеаполис силы Национальной гвардии США.

Протесты в Миннеаполисе начались после публикации в Сети видео задержания 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина подозревался в пользовании поддельными документами. Во время задержании полицейские повалили его на землю, при этом надавив коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка не обращали на него внимания. Вскоре мужчина скончался в одном из городских медучреждений.

Четверо полицейских, которые участвовали в инциденте, были уволены 26 мая. ФБР начало расследование в связи с трагедией. Президент США Дональд Трамп заверил, что разберется в ситуации.