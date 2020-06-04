У убитого в США Джорджа Флойда при вскрытии обнаружили COVID-19

Убитый сотрудником полиции в США афроамериканец Джордж Флойд оказался носителем коронавируса. Об этом сообщил судмедэксперт округа Хеннепин в штате Миннесота, передает «Интерфакс».

Заражение было выявлено случайно при вскрытии. При этом утверждается, что сама инфекция, приводящая к пневмонии, не послужила причиной смерти. В итоге чрезмерных мер по удерживанию не выдержало сердце.

Ранее сообщалось, что полицейскому, убившему американца, изменили вменяемую статью с убийства по недосторожности на убийство без умысла. По новому обвинению ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Напомним, убийство Джорджа Флойда стало спусковым механизмом для гражданских протестов во многих штатах США. Продолжительная практика особо жестокого обращения с чернокожими американцами со стороны полиции привела к антирасистской кампании #BlackLivesMetter.

Президент Дональд Трамп обвинил в дестабилизации обстановки в стране леворадикальное антифашистское движение.