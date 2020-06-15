В ОНК считают, что осужденного на 16 лет Уилана обменяют "достаточно быстро"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Полу Уилану, и требует его немедленного освобождения.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Twitter госсекретаря.

«Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения», – написал Помпео, указав на то, что суд над американцем проходил в условиях секретности, а свидетели защиты были лишены полноценного доступа к процессу.

Ранее Sobesednk.ru писал о том, что Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Сам он в последнем слове заявил, что невиновен. Адвокат Уилана заявил о возможности рассмотрения вопроса об обмене американца на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в заключении в США, после вступления приговора в силу.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы» также предположила, что Уилана могут использовать для обмена. «Внутренне чутье подсказывает, что его обменяют достаточно быстро», – отметила она.

За время содержания в СИЗО американец неоднократно жаловался на здоровье, неудовлетворительное качество медицинской помощи и запрет звонить близким, а также сообщал об угрозах со стороны сотрудников исправительного учреждения.