Чума за колючей проволокой: Что известно о заболевших коронавирусом арестантах?

На прошлой неделе стало известно о троих заключенных СИЗО «Лефортово», госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию. ФСИН об этом сообщила официально. Один из них – совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Зиявудин Магомедов // Фото: АГН "Москва"

Арашуков предупреждал!

ФСИН утверждает, что один из этих заключенных заразился от адвоката во время поездки в суд. По неофициальной информации, источником заражения Магомедова стал кто-то из следственной группы, поскольку в последнее время у него шло ознакомление с делом. Адвокат Магомедова Александр Гофштейн сообщил, что у его доверителя заболевание проходит в легкой форме и у врачей «Матросской Тишины», куда он был госпитализирован, состояние его здоровья не вызывает никаких опасений. Еще в конце марта другой заключенный «Лефортово» Рауль Арашуков пожаловался, что сотрудники изолятора не соблюдают никаких санитарных мер: не носят маски, не надевают перчатки.

В «Лефортово» сидят по 1–2 человека. Тем не менее теперь и там есть заболевшие. Что же в таком случае происходит в обычных изоляторах и тюрьмах?

Всех – в «Матросскую Тишину»

Как рассказала нам супруга экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия Шестун, сейчас в СИЗО «Матросская Тишина», где находится ее супруг, 6-й спецблок переоборудован под инфекционное отделение, куда свозят заболевших заключенных со всей Москвы.

Александр Шестун // Фото: АГН "Москва"

– Родственники тех, кто там находился, рассказали, что многих, чтобы этот блок освободить, перебросили в Зеленоград, – говорит Юлия. – Из этого 6-го блока сейчас не поступает никакой информации. Передачи запрещены, свидания тоже. Александр Вячеславович сейчас находится просто в медсанчасти, и, чтобы передать ему медикаменты, нам пришлось долго скандалить и писать массу писем. Он рассказывает, что сотрудники изолятора долгое время ходили вообще без масок и перчаток. Сейчас ходят в замызганных масках и без перчаток. Ему тоже выдали одну маску в середине апреля, сказали, что на 2 недели. В итоге я ему купила все необходимое в магазине.

По информации членов ОНК Москвы, 6-й спецблок в «Матросской Тишине» переполнен.

В ожидании волны

Группа адвокатов и правозащитников создала недавно интерактивную карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО «Серая зона». В целом в Москве и области есть единичные официально подтвержденные случаи заболевания у сотрудников и неподтвержденные – у заключенных. А вот в Тульской области у 11 заключенных ИК-2 коронавирус подтвержден официально. В ИК-5 Татарстана вспышка заболевания официально опровергнута. По словам очевидцев, несколько заключенных там жаловались на высокую температуру и опухшие глаза.

– Со слов сотрудников учреждений, у них есть специальные помещения, где можно изолировать заболевших, – рассказывает член ОНК в Татарстане Альберт Зарипов. – Со слов заключенных, эти помещения пустуют и никого туда не заселяют. Мы слышим официальные сообщения о случаях заболевания у сотрудников, а у заключенных они не подтверждаются. Связь с местами лишения свободы есть через родственников и правозащитников. Судя по всему, обстановка там пока что относительно спокойная. Видимо, волна заболеваемости еще не дошла, она будет позже. Скрыть массовое заболевание будет невозможно. Другой вопрос, какая на это будет реакция. Ведь там нет ни специалистов, ни оборудования – все очень ограничено.

Со слов родственников заключенных, в СИЗО-3 г. Серпухова Московской области умер заключенный, предположительно от пневмонии. В мордовской ИК-10 начальник колонии госпитализирован с признаками вирусного заболевания. Очевидцы рассказали, что его увезли «прямо с зоны» с высокой температурой. В ИК-1 Брянска с 10 по 13 мая умерли четверо заключенных. У всех были болезни сердца. В ИК-5 Константиновска Ростовской области объявлен карантин и, по неподтвержденным данным, девять сотрудников колонии больны вирусной инфекцией. Также родственники заключенных сообщают о множестве случаев заболеваний сотрудников и арестантов в СИЗО и колониях от Мурманска до Биробиджана.

Официально всего 13 учреждений отрапортовали о наличии инфекции либо подозрении на нее.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2020 под заголовком «Чума за колючей проволокой».