ФСИН, надень маску! Арашуков заявил: арестантов СИЗО не защищают от коронавируса

Рауль Арашуков, сокамерник экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и отец экс-сенатора Рауфа Арашукова, через своего адвоката пожаловался на СИЗО «Лефортово».

По словам Арашукова-старшего, сотрудники изолятора не соблюдают никаких санитарных мер в связи с эпидемией коронавируса. Не носят масок, на надевают перчаток. Арестант выразил беспокойство за свое здоровье и здоровье других заключенных.

– С понедельника, 23 марта, в отношении всех адвокатов действует распоряжение ФСИН: они должны приходить в СИЗО в масках и в перчатках, и я считаю, что это нормально, – рассказал нам адвокат Арашукова Владимир Постанюк. – На днях я в этой амуниции пришел к своему доверителю.

«Ты что, заболел?» – поинтересовался Рауль Арашуков, завидев юриста.

Рауль Арашуков / фото: Global Look Press

– Я ему рассказал о распоряжении, о том, что происходит в стране в плане коронавируса, и он очень удивился, – продолжает Постанюк. – Потому что сотрудники «Лефортово» не носят вообще никакой защиты. Арашуков предложил написать письмо руководству ФСИН и обратить внимание на этот факт. Что я и сделал. Ответа пока не последовало, но я поговорил с сотрудниками изолятора. Они сообщили, что в их отношении никаких распоряжений не поступало.

По словам Владимира Постанюка, у заключенных «Лефортово» нет проблем с изоляцией в случае заражения – в этом СИЗО арестованные сидят в камерах по одному-двое. Другое дело, если заразится сотрудник изолятора, который ведет совершенно обычный образ жизни.

– Я уже не говорю об арестантах в других изоляторах, где в камерах может находиться по 80 человек, – говорит адвокат. – Не дай бог, там кто-то заболеет. Даже не представляю, что это будет. Ведь в Коммунарку их всех точно не повезут.