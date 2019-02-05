"Газпром" и дело Арашуковых: мечты сбываются... с рук

Семью арестованного сенатора Рауфа Арашукова подозревают в хищении у «Газпрома» 30 млрд рублей. Как будто он такой один.

Встать, в суд идет

Вообще-то Рауф Арашуков, которого обвиняют еще и в убийствах, в 31 год стал самым молодым сенатором России не за просто так. Газу его карьере поддал папа Рауль, топ-менеджер газовой корпорации, единоросс, известный на Кавказе. Да что там на Кавказе... На семейные торжества Арашуковых в их родовое имение в аул Хабез съезжался весь звездный и политический бомонд России – от певца (и доверенного лица Владимира Путина) Николая Баскова до балетного танцора (в свободное от хобби время возглавляющего Следственный комитет) Александра Бастрыкина. По информации «Собеседника», шикарная резиденция в Карачаево-Черкесии до сих пор через фирму «Адиюх-Пэлас» принадлежит супруге экс-сенатора Аиде. Это и Бастрыкин подтвердит. Так что все всё про Арашуковых знали, понимали и не просто снимали сливки, но даже сами эти сливки облизывали.

Формально задержание сенатора сотрудниками ФСБ прямо во время заседания Совета Федерации объяснили тем, что он мог скрыться. Мог. Но ведь его могли бы скрутить и в коридоре, и в кабинете. Но сделали это демонстративно, на виду у элиты. Что это, как не сигнал? Сигнал другим сенаторам, которых в этот день почему-то не арестовали. Сигнал спикеру Валентине Матвиенко, чтобы тазик со своими цацками задвинула куда подальше. Сигнал верхушке кавказских республик, где и без Арашуковых так весело, что хоть лезгинку танцуй. Да и руководству «Газпрома», у которого так просто оказалось увести 30 млрд, тоже сигнал.

Команда: «Газ»

Одновременно с арестом сенатора телеграм-канал «База» нашел у главного газпромовца страны недвижимость в Санкт-Петербурге на миллиард рублей. Три соседние квартиры в центре Северной столицы, оформленные на Алексея Миллера, по площади составляют почти 2000 м2.

Даже у Арашукова квартира скромнее была. Причем, как выяснил «Собеседник», большую часть этой собственности Миллер получил от одной из дочерних компаний «Газпрома». Можно сказать, купил сам у себя. И неясно, за какие деньги и за деньги ли вообще.

Еще раз: речь идет о миллиарде рублей. Это не 30 млрд, но тоже немало. Особенно если учесть, какие средства корпорация вбухивает в приватный отдых своего руководства и как она сбывает с рук прочую недвижимость нужным людям, вроде выделения земельных участков у МКАДа различным приятным персонам (от Виктора Зубкова до Алины Кабаевой). Как заметила та же «База», на самом деле Арашуковы украли у «Газпрома» не просто 30 млрд, а 30 квартир Миллера. Загребущие кавказские ребята, конечно, не Робин Гуды, но и «Газпром» в этой ситуации не слишком жалко. Вот честное слово. Все хороши.

Кстати, у главы «Газпрома» Алексея Миллера на прошлой неделе как раз был день рождения. Вроде бы 57 лет, дата не круглая. А сразу столько «подарков».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019 под заголовком «Мечты сбываются… с рук».